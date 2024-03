La carte trovate dalla GdF confermano: il fondo Pif vuole entrare nel Milan con il 41,7%

Da tempo si vocifera di un interessa da parte dell'Arabia Saudita per il Milan, ma l'indagine aperta e portata avanti dalla Guardia di Finanza sulla reale proprietà rossonera, ha confermato che non si tratta solo di rumors. Dai documenti trovati dagli inquirenti, infatti, è emerso un atto specifico denominato "Ac Milan Investor Presentation" in cui si fa riferimento a un finanziatore, in questo caso il fondo sovrano Pif, pronto a entrare con il 41,7% delle quote societarie. Con l'obiettivo aumentare il proprio patrimonio netto, che oggi sfiora i mille miliardi di euro, e insidiarsi sempre più in Europa, anche tramite lo sport, dopo aver rilevato il Newcastle nel 2021.