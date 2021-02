Il Milan vince, ma trema: Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic fuori per infortunio

PIOLI TREMA

Risentimenti muscolari per lo svedese e il numero 10, problema all'anca per il match winner dell'Olimpico

Il Milan è tornato dalla trasferta dell'Olimpico in casa della Roma con i tre punti, ma anche con altrettanti infortunati. Con un turno infrasettimanale in arrivo, Pioli rischia di dover fare a meno di tre giocatori d'attacco, tutti usciti anzitempo dalla sfida. Ibra, che andrà a Sanremo, ha ravvisato un affaticamento all'adduttore sinistro. Problema al flessore invece per Calhanoglu, mentre il match winner Rebic ha avuto un problema all'anca.

Per la sfida contro l'Udinese, ma anche poi per la trasferta di Verona e la gara di Europa League contro il Manchester United, Stefano Pioli deve fare i conti con gli acciacchi del suo gruppo in un momento di tour de force stagionale. Le condizioni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic verranno valutate nelle prossime ore con la speranza del tecnico rossonero, espressa nel postpartita dell'Olimpico, che si tratti più di affaticamente che di problemi seri.

Per l'Udinese al momento nel reparto avanzato i giocatori arruolabili sono quelli che hanno terminato la partita in casa della Roma ovvero Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers e Krunic con Castillejo e Hauge, quest'ultimo un po' uscito dalle rotazioni nel 2021, pronti a dare il proprio contributo. In attesa di capire anche le condizioni dell'infortunato Mandzukic.