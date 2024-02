Il Milan si riscopre bello ma sprecone: Leao ruggisce, Giroud alla canna del gas 

L'ANALISI

I rossoneri non riescono a tornare al successo: la Juve si allontana, polemiche per il fischio di Orsato in area di rigore

Milan, ma non puoi essere sempre bello così? È la domanda che tanti tifosi rossoneri si sono posti al 90' di Milan-Atalanta assieme a un pizzico di delusione per due punti buttati. Gli ennesimi in Serie A, questa volta davanti a un avversario dominato dall'inizio alla fine, tanto da far tornare (per una notte) l'Atalanta una semplice provinciale giunta a San Siro con l'obiettivo di strappare il pareggino. Poco ha potuto fare Gasp davanti ad un Leao stellare, decisamente di più invece doveva fare Olivier Giroud, il quale sembra aver finito la benzina. E siamo solo a febbraio.

Il più bel Milan del 2024 macina gioco, lo fa con intelligenza concedendo pochissimo: con maggiore cinismo davanti la porta, Theo Hernandez e compagni sarebbero quasi al limite della perfezione. E invece no, troppi errori con Carnesecchi, graziato almeno in due occasioni da Loftus-Cheek e Pulisic. Occasioni chiare come la classe di Rafa Leao, finalmente tornato a ruggire in Serie A a cinque mesi dall'ultima volta: il gol si candida a essere uno dei più belli dell'anno, ma c'è di più. Il portoghese banchetta, fornisce assist tanto da riprendersi i meritatissimi applausi di San Siro.

Che invece fischia (e insulta) Orsato per il "rigorino" (testuali parole di Gasperini) concesso a Holm: un episodio che pesa tantissimo e punisce eccessivamente l'ingenuità di Giroud. Il francese, unico insufficiente al Meazza sponda rossonera, ha però ben altre colpe: davanti non si vede quasi mai, sembra un pesce fuor d'acqua. E Pioli, questo sì, avrebbe dovuto sostituirlo. Un chiaro indizio su quello che dovrà essere, senza dubbio, la priorità del Milan sul prossimo mercato: portare a casa un attaccante.