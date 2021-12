Il Milan rivende Casa Milan a un fondo immobiliare: utile da 20 milioni di euro

sede rossonera

L'immobile era stato acquisito dai rossoneri a febbraio per circa 42.000 euro: la società continuerà ad essere ospitata

Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE - fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR e interamente sottoscritto da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) - ha acquisito a Milano l'immobile Casa Milan, moderno headquarter del club sportivo, che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot. La società rossonera, che ha prodotto un utile per circa 20 milioni di euro (come riporta Calcio e Finanza), rimarrà ospite nell'immobile.

Il Milan a fine 2020 aveva esercitato l'opzione per l'acquisto di Casa Milan da Vittoria Assicurazioni ad un prezzo inferiore al valore di mercato, per poi finalizzare l'acquisto lo scorso 23 febbraio per "41.919 euro" come si legge nel bilancio societario del 30 giugno 2021. Ubicato in zona Portello, in prossimità del business district City Life, l'edificio, interamente locato all'AC Milan, era stato realizzato nell'ambito dell'intervento di rigenerazione delle ex-aree industriali Alfa Romeo e Lancia.