Il Milan richiama Ibra e i giocatori all'estero: entro il 23 aprile in Italia

LA DECISIONE

Il Milan ha deciso di richiamare i propri giocatori che si sono recati all' estero: entro la metà della prossima settimana - tra mercoledì e giovedì - tutti i tesserati rossoneri dovranno essere in Italia in previsione della possibile ripresa degli allenamenti di inizio maggio. I sei giocatori del Milan che sono tornati in patria in queste settimane e che oggi hanno ricevuto la notifica sono Ibrahimovic, Leao, Calhanoglu, Kjaer, Begovic e Paquetà. Ibra, Pasquetta al lavoro italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress Zlatan Ibrahimovic si mantiene in forma: l'attaccante del Milan ha passato la Pasquetta al lavoro, allenandosi con il 'suo' Hammarby.





italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress

italyphotopress Ultime gallery Vedi tutte

Al rientro in Italia, dovranno stare due settimane a casa prima di tornare a Milanello, dove è tutto allestito e pronto per accogliere i componenti della squadra in assoluta sicurezza.