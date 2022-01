Ibrahimovic, escluse lesione al tendine d'Achille: il Milan può averlo nel derby

DOPO GLI ESAMI

Confermata l'infiammazione per l'attaccante svedese uscito dal campo nel match contro la Juventus

Il problema riscontrato durante l'ultimo Milan-Juventus da Zlatan Ibrahimovic è meno grave del temuto. Uscito dal campo prima della mezz'ora, lo svedese ha lamentato dolore al tendine d'Achille. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni confermandone l'infiammazione, ma dallo staff medico filtra ottimismo sulle possibilità di recupero in vista del derby contro l'Inter. Ibrahimovic sta svolgendo allenamenti personalizzati.

Da Milanello filtra ottimismo, ma avendo già avuto un problema al tendine dopo la sfida contro la Lazio a inizio stagione, lo staff medico sta procedendo gradualmente con lo svedese.

Per il momento Ibrahimovic continuerà a lavorare a parte per valutarne le reazioni e capire quando reinserirlo in gruppo, ma la possibilità di vederlo a disposizione di Pioli - e in campo - nel derby del 5 febbraio è concreta.