Ibrahimovic e il campo di Milanello: "Il calcio è la mia passione, ricordatevelo"

"My passion, my work. Remember this (La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo!". Altro messaggio 'criptico' inviato da Zlatan Ibrahimovic attraverso i social network. Nei giorni in cui continuano a rimbalzare le voci di un suo quasi certo addio al Milan a fine stagione, il centravanti svedese attraverso il suo profilo Instagram ha effettuato una breve diretta inquadrando anche i campi di Milanello. Altro messaggio criptico dello svedese: cosa avrà voluto dire? Ibra e il messaggio criptico

Secondo messaggio sibillino nel giro di poche ore dopo quello in cui si riferiva a Michael Jordan: "Se non ti piace giocare con un vincente, non farlo". Il tutto in cui i rumors sono sempre più inistenti sul suo addio al Milan a fine stagione.

Nel pomeriggio poi un altro post dei suoi: "Dio IZ è tornato e veglia su di voi":

