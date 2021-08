Giroud: "Un onore e un privilegio giocare nel Milan"

LE PAROLE

L'attaccante alla presentazione della terza maglia: "Quando ero giovane guardavo giocatori come Van Basten, Papin e Sheva, erano i miei attaccanti preferiti"

"Giocare nel Milan un privilegio, un onore. Quando guardo tutti i grandi giocatori che sono stati in rossonero, mi sento fortunato a giocare per questo club. Quando ero giovane guardavo giocatori come Van Basten, Papin e Sheva, erano i miei attaccanti preferiti, ovviamente, quindi sì, il Milan era il mio club preferito quando ero giovane". Lo ha detto l'attaccante del Milan Olivier Giroud, durante uno speciale evento digitale 'The Show' in cui il club rossonero ha svelato la nuova terza maglia. afp

"Come mi sono ambientato nella rosa? Ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa da parte di tutti a Milanello e Casa Milan, quindi non potevo sperare in un'accoglienza migliore. La terza maglia? Sono entusiasta del design, è davvero unico. Il nome sul davanti è un elemento estremamente cool e l'effetto con tutti i badge integrati nel tessuto è straordinario", ha aggiunto.