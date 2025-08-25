Inter, ultrà fuori San Siro per protesta contro 'blacklist'

I gruppi organizzati della curva nord dell'Inter hanno disertato lo stadio di San Siro durante la partita contro il Torino, ritrovandosi invece al Baretto 1957 come annunciato nei giorni scorsi. Qui, i responsabili del direttivo hanno spiegato al megafono le ragioni della protesta, legate alle cosiddette 'blacklist' che hanno escluso decine di tifosi dal rinnovo dell'abbonamento, a loro dire "senza alcuna valida motivazione". La contestazione è stata accompagnata da cori come "noi vogliamo solo tifare" e "nerazzurro è il colore che amiamo". Gli ultrà hanno già annunciato una protesta analoga per domenica prossima, in occasione della sfida casalinga contro l'Udinese.