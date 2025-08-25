Logo SportMediaset
Inter, ultrà fuori San Siro per protesta contro 'blacklist'

25 Ago 2025 - 20:22

I gruppi organizzati della curva nord dell'Inter hanno disertato lo stadio di San Siro durante la partita contro il Torino, ritrovandosi invece al Baretto 1957 come annunciato nei giorni scorsi. Qui, i responsabili del direttivo hanno spiegato al megafono le ragioni della protesta, legate alle cosiddette 'blacklist' che hanno escluso decine di tifosi dal rinnovo dell'abbonamento, a loro dire "senza alcuna valida motivazione". La contestazione è stata accompagnata da cori come "noi vogliamo solo tifare" e "nerazzurro è il colore che amiamo". Gli ultrà hanno già annunciato una protesta analoga per domenica prossima, in occasione della sfida casalinga contro l'Udinese. 

Calcio ora per ora
21:05
Udinese, Runjaic: "Le prime partite possono essere complicate"
20:59
Brasile, Ancelotti convoca a sorpresa il romanista Wesley. Manca Neymar
20:43
Inter, Marotta: "Napoli candidata a vittoria ma Inter protagonista"
20:22
Inter, ultrà fuori San Siro per protesta contro 'blacklist'
20:10
Palermo, Veroli: "Inzaghi presenza fondamentale"