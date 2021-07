Donnarumma torna sull’addio al Milan: “Sarò sempre legato ai colori rossoneri”

L'INTERVISTA

Il portiere in procinto di trasferirsi a Parigi promette: “Parlerò di tutto. Pallone d’Oro? Ne ho sentito parlare, ma per adesso non ci penso”

Le sue parate hanno consegnato all’Italia l’Europeo, è stato eletto miglior giocatore di Euro 2020 e ha già conquistato le prime pagine in Francia dove presto si trasferirà per giocare col PSG, ma prima Gigio Donnarumma deve chiudere con il passato, che nel suo caso si chiama Milan, club dove prima è cresciuto e poi è diventato grande: “Parlerò di tutto - ha promesso il portiere dopo la giornata di festa azzurra per le vie di Roma - Vediamo in questi giorni”.

“Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto”, ha assicurato Donnarumma, che dopo oltre otto anni in rossonero di cose da dire ne avrà molte: “Se mi dispiace andare via? Sarò sempre legato ai colori rossoneri, poi parlerò del resto”.

“Sarò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo – ha detto ancora – Pallone d’Oro? Ne ho sentito parlare, ma per adesso non ci penso”.

