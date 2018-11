Dietrofront Salvini: "Stimo Gattuso, ho parlato da tifoso"

26/11/2018

Dopo il botta e risposta a distanza con Gattuso nel postpartita di Lazio-Milan 1-1, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato sulla polemica col tecnico rossonero: "Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore, ma ho parlato da tifoso. Diciamo che con qualche cambio magari la partita sarebbe finita in maniera diversa". Poi la prova di pace: "Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere".