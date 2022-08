De Ketelaere: "L'interesse del Milan mi ha emozionato, non sapevo come reagire"

PRIME PAROLE

Prime parole in rossonero per il talento belga: "Essere qui è diverso che parlarne e basta"

Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Dopo il lungo corteggiamento estivo per trovare l'accordo col Bruges, la società rossonera ha fatto firmare al talento belga classe 2001 un contratto fino al 2027. "Di solito sono un ragazzo molto calmo - ha commentato De Ketelaere dopo l'annuncio ufficiale ai canali del Milan -, ma quando ho saputo dell'interesse di questo club ero molto emozionato. Un conto è parlarne, un conto è esserne parte".

"Non sapevo come reagire - ha ammesso il nuovo acquisto rossonero, seguito da diversi mesi dalla dirigenza -. Dicono che non si può nemmeno immaginare cosa voglia dire far parte del Milan prima di essere qui, sentire il calore dei tifosi e vedere l'ambiente. La passione è incredibile".

"Ovviamente sono molto contento di questo passo nella mia carriera - ha proseguito il belga classe 2001 -. Da giovane hai l'ambizione di poter giocare ai vertici anche all'estero e per questo voglio ringraziare tutti al Bruges per le opportunità che mi hanno dato, sarà sempre la mia casa".

IL BRUGES: "RENDICI FIERI"