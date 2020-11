Caso Vida, tampone negativo per Calhanoglu e Demiral

Milan e Juventus hanno tirato un primo sospiro di sollievo dopo il caso Vida. Hakan Calhanoglu e Merih Demiral, impegnati in Turchia-Croazia dove il difensore è stato sostituito all'intervallo perché trovato positivo al Covid-19, sono risultati entrambi negativi al primo giro di tamponi esaminati dai turchi. Con Vida in campo per 45' il rischio di infezione per i calciatori in campo è decisamente alto, così come per i croati dell'Inter.