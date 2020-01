Bernard Arnault è l’uomo più ricco del mondo: i milanisti sognano

CLASSIFICA FORBES

Dagli Stati Uniti arriva una notizia che fa sognare i tifosi del Milan. Accostato spesso al club rossonero, Bernard Arnault è diventato l'uomo più ricco del mondo. Classifica di Forbes alla mano, il proprietario di Louis Vuitton MH, il più grande colosso dei beni di lusso, attualmente può vantare infatti un patrimonio di 117 miliardi di dollari. Cifra che gli ha consentito di superare Jeff Bezos (115,6 mld di $) e Bill Gates (110 mld di $) nella speciale graduatoria dei Paperoni.

In attesa di altri segnali positivi dal campo, dunque, i supporter rossoneri possono consolarsi guardando con grande interesse la classifica degli uomini più ricchi del pianeta stilata da Forbes. La presenza in cima alla lista di Bernard Arnault non è passata infatti inosservata negli ambienti rossoneri. Soprattutto perché il nome del magnate francese negli ultimi mesi è stato più volte accostato al futuro del Milan. Un futuro che col patron di LVMH al timone potrebbe far sognare davvero in grande.