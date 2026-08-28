Le pagelle

Milan-Venezia 2-0, le pagelle del match: Ramos protagonista in bene e male, Saelemaekers decisivo

Jashari entra per gestire e crea la situazione del raddoppio, Gila e Pavlovic sono perfetti in difesa 

di Enzo Palladini
28 Ago 2026 - 22:57
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MILAN 

Maignan 6,5 - Dalle sue parti gli attaccanti veneziani si sono visti, ma senza tiri in porta pericolosi. Poi una splendida uscita verso la fine alza la sua valutazione. 

Gila 6,5 - È già diventato il leader della difesa, non a caso Amorim si rivolge a lui quando deve dare qualche indicazione. I suoi anticipi con relativa ripartenza sono ancora più efficaci in una difesa a tre. 

Dal 42' st Gabbia sv. 

De Winter 6 - Dovrebbe osservare bene quello che accade alla sua destra e alla sua sinistra, perché i due compagni di difesa sono maestri nell'uno contro uno mentre il belga nel primo tempo va troppo timidamente incontro agli avversari quando è costretto a farlo. Un po' meglio nella ripresa. 

Pavlovic 6,5 - Sprigiona la sua solita forza bruta sia nella propria zona difensiva sia quando - come faceva già l'anno scorso - parte per le sue incursioni. Nel primo tempo la stella al merito se la prende per un doppio salvataggio su Yeboah. 

Chukwueze 5,5 - Gli mettono addosso un marcatore di quelli che conoscono il mestiere, Haps. Gli sta addosso in maniera da non consentirgli di ricevere il pallone in zona utile per le sue sgroppate. A fine primo tempo indovina il corridoio giusto per andare al tiro, ma non dà forza sufficiente alla conclusione. 

Musah 6,5 - Senza farsi troppa pubblicità e senza creare problemi. Ha caratteristiche che nel Milan non hanno gli altri giocatori, recupera palloni e riparte. Di solito da lì in poi qualcosa succede. All'inizio del secondo avrebbe anche l'occasione per segnare, ma se la mangia tirando sulla traversa. 

Modric 6 - Il rock'n'roll di Amorim con i suoi ritmi altissimi non si adattano completamente a un over 40 che - pur nella sua immensità di giocatore - non sempre riesce a tenere il passo. Però nella gestione delle palle inattive è il solito maestro. 

Dal 29' st Jashari 6,5 - C'è da gestire il vantaggio e lo svizzero entra con la giusta concentrazione per raggiungere questo scopo. E con un pochino di fortuna nel rimpallo va a segnare il gol del 2-0. 

Bartesaghi 6,5 - Quando c'è lui a presidiare la fascia sinistra, la gestione del pallone è sempre logica e pulita, così come è molto positivo il suo apporto atletico. 

Dal 42' st Estupinan sv. 

Loftus-Cheek 5,5 - Sembra che l'abbiano buttato giù dal letto un quarto d'ora prima della partita. Non ha tutta questa voglia di giocare, se non in occasione di un passaggio smarcante per uno dei tiri sbagliati da Ramos. 

Dal 14' st Rabiot 6,5 - La sua presenza in campo è sempre indice di qualità e questa mezz'ora è l'ennesima dimostrazione. 

Cisse 5,5 - Non sempre si può stupire. Anche un ragazzo bravo e nella fase ascendente della carriera può fornire una prestazione normale, anche perché gli avversari stanno imparando a conoscerlo e a marcarlo. 

Dal 14' st Salemaekers 7 - Vivace da subito, una palla-gol costruita dopo pochi secondi, la voglia di conquistare più spazio in questa squadra. Una sua ripartenza perfetta lo porta a fornire l'assist perfetto per l'1-0 di Ramos. Non contento, regala anche l'assist a Jashari che spreca, ma è fortunato nel trovare il rimpallo del raddoppio. 

Gonçalo Ramos 6.5 - Quasi subito una grande occasione per sbloccare il risultato, ma si fa ipnotizzare da Stankovic che gli esce incontro. Non è un caso, perché anche in seguito la situazione si ripete e il gol non arriva. Finalmente dopo settanta minuti di gioco indovina il sinistro vincente. E l'importanza del gol gli vale un punto e mezzo nella valutazione. 

Allenatore Ruben Amorim 6.5 - Anche se con qualche difetto ancora da correggere con qualche giocatore in ritardo da recuperare, si è preso sei punti e può solo migliorare. 

VENEZIA 

Stankovic 6,5; Schingtienne 5,5, Bella-Kotchap 6, Franjic 6 (47' pt Halhal 6); Hainaut 6,5, Kike Perez 6,5 (35' st Lauberbach sv), Busio 6,5, Basic 6 (20' st Sohm 5), Haps 6 (20' st Correia 6); Yeboah 6 (35' st Rrahmani sv), Adams 6. Allenatore Stroppa 6. 

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