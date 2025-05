Milan, trasferta vietata per i tifosi contro la Roma: pesano gli atti vandalici durante la finale di Coppa Italia

Seggiolini e maglie rubate, macchine di tifosi rossoneri sfondate in occasione della finale di Coppa Italia. È questo il "bollettino di guerra" stilato al termine della sfida fra Milan e Bologna andata in scena all'Olimpico nella serata di mercoledì 14 maggio. Un bilancio che ha spinto la Questura di Roma a vietare la trasferta dei supporters milanisti in occasione della sfida di campionato contro la Roma in programma il prossimo 18 maggio e a chiudere il settore ospiti ai tifosi in trasferta.