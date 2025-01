Milan, Terim fa visita alla squadra a Riad

Il Milan è arrivato ieri in serata a Riyad, in Arabia Saudita, dove venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane sfiderà la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Oggi pomeriggio i rossoneri hanno svolto il loro primo allenamento. Al centro sportivo dell'Al-Shabab il Milan ha ricevuto la visita di un ex allenatore rossonero: Fatih Terim. Il tecnico turco è stato ripreso dai canali ufficiali della Serie A mentre saluta e abbraccia un sorridente Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, che si sente dire: "Spettacolo, fantastico. Mister grazie della simpatia, grazie e in bocca al lupo".