Coppa Italia, Abraham tiene a galla il Milan: "Dobbiamo affrontare tutte le partite con quest'atteggiamento"

Tammy Abraham ha fatto sognare per qualche minuto i tifosi del Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. L'attaccante rossonero è andato a segno nuovamente dopo i gol ai quarti con la Roma e ora crede nella possibilità di giocarsi l'accesso alla finale: "Sono molto contento per il mio gol e per la mia squadra. E’ stato un gol molto importante per me. Crediamo nella finale. Siamo focalizzati su questa opportunità perché possiamo puntare al passaggio di turno - ha sottolineato Abraham ai microfoni di Sportmediaset -. Sono molto felice di aver potuto incidere ancora una volta. Sappiamo che siamo una squadra molto forte, ma per noi ogni partita d'ora in poi sarà una finale. Abbiamo giocato con fiducia, coraggio e passione, così possiamo vincere tutte le partite. E’ stata una stagione molto difficile, ma dobbiamo prendere fiducia. Ogni partita dobbiamo mostrare ciò"