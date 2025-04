Coppa Italia, Calhanoglu tiene alta la concentrazione dell'Inter: "Ora dobbiamo pensare al Parma"

Hakan Calhanoglu si conferma ancora una volta un cecchino contro il Milan. Il centrocampista dell'Inter ha regalato il pareggio ai nerazzurri mantenendo aperta la sfida di semifinale di Coppa Italia, ma senza dimenticare campionato e Champions League. "È stata una partita equilibrata, il Milan ha avuto qualche occasione, ma pure noi le abbiamo ottenute - ha spiegato Calhanoglu ai microfoni di Sportmediaset -. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più. Oggi è stato importante non perdere perché nella seconda partita ce la giochiamo. C'è ancora diverso tempo prima del ritorno. Ora dobbiamo concentrarci sul Parma, stiamo lottando per un importante e quindi ci penseremo per la Coppa Italia".