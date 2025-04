Qualificazioni Euro U19 femminile, Italia travolge Bielorussia 7-1

Futuro prossimo che significa nuove sfide incrociate previste per sabato, con l'Italia che affronterà la Slovacchia (nuovamente a Santarcangelo e sempre alle ore 15) e la Svezia che si troverà di fronte alla Bielorussia. Poi, se i pronostici saranno rispettati, martedì a Forlì andrà in scena lo scontro diretto tra Azzurrine e scandinave, con la differenza reti che potrebbe ricoprire un ruolo cruciale per sapere quale delle due squadre avrà due risultati su tre a disposizione per il primato finale nel girone. "È stata una bella prestazione, di qualità", sottolinea evidentemente soddisfatto il tecnico delle Azzurrine, Nicola Matteucci, mentre a fine gara riesamina tutto ciò che ha visto dalla panchina. "Avevamo chiesto proprio questo alle ragazze: una prova qualitativa, fatta di giocate e possesso palla. Sono soddisfatto, perché abbiamo trovato tante reti e in realtà potevamo segnarne anche di più, se solo fossimo stati più precisi sotto porta… Vuol dire comunque che la squadra ha creato davvero tanto e tutto questo mi rende molto felice".