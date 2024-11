MILAN, TANTE INIZIATIVA PER CELEBRARE I 125 ANNI DI STORIA

Nel corso delle Festività, ai tifosi rossoneri sarà inoltre dedicata una ricca varietà di prodotti e idee regalo, già in vendita presso gli store ufficiali AC Milan, sia fisici che digitali. Dall'immancabile Christmas Jumper - in tre varianti: tartan, ugly jumper, e una destinata agli amici a quattro zampe - ad accessori dedicati, come calze, tazze, ornamenti e articoli per bambini. Ai prodotti più legati alle festività si aggiungono anche quelli dedicati ai 125 anni del Milan. Dall'elegante photobook celebrativo prodotto con Assouline e la collezione AC Milan x New York Yankees, al Be@rbrick rossonero realizzato con Medicom Toy e le maglie ufficiali PUMA, oltre alle collezioni speciali lanciate recentemente dal Club.