MILAN, STIRAMENTO AI FLESSORI PER DONNARUMMA

03/04/2019

Niente Juve per Gigio Donnarumma. Il portiere, sostituito nel match contro l'Udinese da Reina per un problema muscolare, si è sottoposto oggi ad esami che hanno evidenziato uno stiramento ai flessori della coscia destra. Gigio salterà sicuramente la sfida di sabato contro i bianconeri e potrebbe saltare anche quella con la Lazio della settimana successiva. Per Paquetà - distorsione tibio-tarsica - sono previsti ulteriori accertamenti nel pomeriggio ma si teme per lui un lungo stop.