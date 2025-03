Dopo tre settimane (in realtà sono 19 giorni) di assenza, dovuta anche a un'influenza, Zlatan Ibrahimovic si è rivisto a Milanello. Il suo ritorno era atteso anche perché nel frattempo c'è stato il viaggio di Furlani a New York dove si è parlato delle gerarchie interne sulla pianificazione del futuro e lo svedese non aveva postato niente neppure sui social. Il Senior Advisor di RedBird torna dunque a stare vicino alla squadra verso il delicato match di Napoli.