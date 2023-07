Milan, Scaroni: "La questione stadio mi sta logorando, ma vedo la luce in fondo al tunnel"

MILAN

Il presidente rossonero: "Abbiamo sul terreno due o tre iniziative importanti"

A margine del rinnovo della partnership con Banco BPM avvenuto il 18 luglio, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio di Milano. L'istituto creditizio guidato da Giuseppe Castagna potrebbe finanziare il nuovo impianto rossonero. Una questione che si sta trascinando da diversi anni: "Il progetto stadio - ha raccontato Scaroni - mi sta logorando, ma penso che si incominci a intravedere la luce in fondo al tunnel".

"Questa saga mi sta un po' logorando anche perché è una questione alla quale, lo devo dire, ho dedicato un sacco di tempo e molte energie" ha specificato Scaroni. "Non ho combinato praticamente niente e non sono proprio abituato a usare energie senza poi arrivare alla meta". Nonostante le parole negative il numero uno del Milan è stato ottimista sulla riuscita del progetto. "Al momento abbiamo sul terreno due o tre iniziative, che secondo me hanno le gambe e stanno in piedi. Non voglio anticiparvi delle notizie, ma cominciamo a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel dopo quattro anni di sofferenza".

Come detto, il sostegno di Banco BPM potrebbe essere fondamentale per la realizzazione del nuovo impianto. I due enti hanno sottoscritto un'intesa pluriennale. L'istituto creditizio continuerà a essere il Premium Partner e Official Bank del Milan, con la collaborazione che ormai dura da 10 stagioni. L'intesa si basa su valori di sostenibilità, solidarietà e inclusione. Banco BPM oltre alla visibilità durante le partite, comparirà come sponsor di maglia della prima squadra femminile rossonera.

Vedi anche Milan Milan, avanti sul nuovo stadio a San Donato: acquistata SportLifeCity