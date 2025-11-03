Milan, Rabiot spinge per il rientro

Questa settimana potrebbe essere decisiva per il rientro di Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan si era infortunato con la Francia lo scorso mese rimediando una lesione al soleo del polpaccio sinistro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Marsiglia ora sta molto meglio e starebbe spingendo per tornare tra i convocati già per la trasferta contro il Parma di questo sabato. Lo staff rossonero, però, preferisce procedere con cautela vista la zona particolarmente delicata. Nei prossimi giorni si capirà se Rabiot potrà esserci almeno per la panchina.