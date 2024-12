Veementi proteste del Milan sul finire del primo tempo della partita contro la Roma a San Siro per un contrasto in area tra Reijnders e Pisilli sull'1-1. L'arbitro Fabbri lascia correre e lo stadio protesta, anche Paulo Fonseca - già ammonito - si scaglia verbalmente contro il quarto uomo e viene quindi poi espulso. Le proteste dei rossoneri non si placano e anche Alvaro Morata viene quindi ammonito nel tentativo di ristabilire la calma.