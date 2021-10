Milan, più solidità e attenzione contro il Torino: per Pioli sono questi i punti scudetto

VERSO MILAN-TORINO

La capolista ha la possibilità di allungare e mettere pressione al Napoli in campo giovedì

Ripresa la testa il Milan non intende certo mollarla. Anzi, con il Napoli impegnato giovedì, un successo questa sera regalerebbe 48 ore almeno di vetta solitaria. Ma speculazioni sull'immediato futuro a parte, la sera della panchina rossonera numero 101 di mister Pioli (premiato ieri a Milanello per la centesima festeggiata con il 4-2 di Bologna) coincide con lo sbarco a San Siro di un Torino arcigno e combattivo come Juric che la sola vittoria contro i rossoneri da allenatore se l'è presa il 25 ottobre del 2016, un martedì sera, nell'anticipo anche allora della decima giornata. Un Toro che oggi arriva a San Siro dalla prestazione più che convincente con il Genoa, con Sanabria e Brekalo in evidenza. Il primo stasera potrebbe riposare, lasciando spazio a Belotti. Il secondo, invece, ci sarà.

Al suo Milan Pioli chiede oggi maggior attenzione (Verona e Bologna hanno fruttato sei punti ma acceso alcuni campanelli d'allarme), più solidità difensiva ed equilibrio generale. Certo, piano piano l'infermeria (torna oggi Kessie, sta meglio Theo che va in panchina ed è guarito dal Covid anche Brahim Diaz) si sta svuotando e questo non può che rialzare il potenziale comunque sempre alto di un gruppo che sta tenendo un ritmo vertiginoso. Passo da mantenere tanto più oggi, visto che da qui si aprirà un miniciclo determinante: stasera appunto il Torino, quindi la Roma all’Olimpico e il derby con l’Inter con in mezzo l’ultimissima chiamata Champions, la sfida di San Siro con il Porto. La testa c'è, per tenerla servono tre punti in un test insidioso, uno di quelli da cui passa però la corsa tricolore. Perché Pioli ne è convinto: questi, molto più che gli scontri diretti, sono i match che danno punti pesanti in chiave scudetto.