Milan, per Tomori lesione mio-tendinea del bicipite femorale: rischia stop di due mesi

MILAN

Gli esami hanno confermato i timori dopo il ko del centrale rossonero durante il match con la Salernitana

© Getty Images Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Tomori hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Il centrale inglese, dunque, sarà costretto a un lungo periodo di stop: non si ricorrerà all'operazione chirurgica, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere inferiori ai due mesi.

Insomma, notizie veramente pessime per Pioli che in difesa dovrà fare a meno ancora per diverse settimane anche di Thiaw e Kalulu, potendo contare solo su Kjaer, sul Marco Pellegrino e sul giovanissimo Simic. Per rivedere in campo Tomori, ci sarà da attendere, come detto, almeno un paio di mesi, saltando così le sfide che i rossoneri dovranno affrontare tra campionato, Coppa Italia e Europa League fino a fine febbraio-inizio marzo. Un problema che inevitabilmente avrà dei riflessi anche sulle prossime manovre di mercato nella finestra di gennaio, imponendo la ricerca di uno/due centrali difensivi per assicurare a Pioli una rosa competitiva e numericamente all'altezza degli impegni di calendario.