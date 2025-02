"Sono cresciuto ammirando Pato". Queste le parole pronunciate ieri da Riccardo Sottil in occasione della sua presentazione da nuovo calciatore del Milan. Dichiarazioni che sono state apprezzate dallo stesso brasiliano che ha voluto 'rispondere' all'ex Fiorentina sui social: "In bocca al lupo, grazie per le parole - l'uscita social del 35enne -. Contento che sei arrivato nella squadra più forte al mondo".