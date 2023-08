Qui Milan

Il centravanti francese, autore di una doppietta su rigore con il Torino, parla chiaro nel post-partita e non pone limiti ai rossoneri

© Getty Images "Siamo molto felici, oggi sono stato fortunato ad avere due rigori ma non è mai facile segnarli. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro in area e potevamo fare ancora più gol. Siamo stati efficaci". Così un soddisfatto Olivier Giroud commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria 4-1 del Milan sul Torino in campionato. "L'ambizione è quella di lottare fino alla fine per lo Scudetto, come due anni fa. Non ci vogliamo nascondere. Siamo 5-6 squadre che possono vincere - aggiunge il bomber francese - ma siamo solo all'inizio."

"Rispetto ai miei anni precedenti di Milan, ora c'è ancora più qualità e quantità. Possiamo giocare meglio sulle due competizioni. Abbiamo giocatori pronti. Ci sono due o tre uomini per ruolo - spiega l'esperto Giroud - c'è una bella concorrenza". E sul possibile arrivo di un altro centravanti, il francese conclude: "In attacco forse siamo a posto così, ma non sono io il direttore sportivo. Abbiamo un grande gruppo. Poi se Leao rimane a questo livello tutta la stagione può volare molto in alto, ma non glielo dico troppo altrimenti si rilassa".

