Serie A, Milan-Torino 4-1: Pulisic e Giroud ancora decisivi come Theo

MILAN-TORINO 4-1

Secondo gol in due per l'americano, poi doppietta del centravanti su rigore. Theo incanta, ai granata non basta Schuurs.

Milan-Torino: le foto da San Siro







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan strapazza il Torino nella seconda giornata di Serie A vincendo 4-1 a San Siro e restando a punteggio pieno in classifica. Match sbloccato al 33' dal secondo gol italiano di Pulisic, ma pareggiato dopo appena tre minuti dalla girata di Schuurs per il Torino. Prima dell'intervallo però il Milan ha allungato ancora con il rigore di Giroud (43') e lo scavetto di Hernandez (48'), salvo poi chiudere del tutto la contesa a metà ripresa con il secondo tiro dagli undici metri di Giroud (65').

LA PARTITA

Il Milan vince e convince, come e più di Bologna confermando i propri pregi e difetti in questa estate di rivoluzione tattica. A San Siro contro il sempre ostico Torino di Juric, avversario che morde le caviglie accettando l'uno contro uno a tutto campo, i rossoneri si sono imposti 4-1 mantenendo alto il giro dei motori per un'ora abbondante di gioco e vincendo i duelli a tutto campo contro i granata. Protagonista ancora una volta Pulisic - al secondo gol in due presenze in campionato -, ma anche Giroud glaciale dal dischetto due volte ed Hernandez che con Leao sulla sinistra ha fatto il bello e cattivo tempo contro i malcapitati Bellanova e Schuurs, quest'ultimo nonostante il gol del momentaneo pareggio.

Ha impiegato un quarto di gara il Milan per digerire l'aggressività del Torino e trovare soluzioni nuove, ma senza mai abbassare l'agonismo e l'intensità che - uniti a una nuova fisicità alla fine hanno fatto la differenza. Dopo un paio di sgroppate di Leao sulla fascia senza però la giocata giusta in allegato, la squadra di Pioli ha trovato la chiave giusta a centrocampo con gli anticipi dei centrali difensivi in pressione e l'esuberanza di Loftus-Cheek. Come al 33' quando Pulisic ha ricevuto un pallone da Tomori in mezzo al campo dando l'accelerata giusta con la collaborazione dell'ex compagno al Chelsea chiudendo un triangolo largo con la rete dell'1-0. Vantaggio durato pochi minuti visto l'immediato pareggio su un pallone sporco di Schuurs, ma ritrovato già prima dell'intervallo affidandosi sempre alla corsia sinistra: al 43' un cross di Leao è stato deviato con la mano da Buongiorno per il rigore trasformato perfettamente da Giroud, poi al 48' sempre il portoghese ha confezionato il tris mandando in porta Theo che ci ha messo del suo infiocchettando il regalo con uno scavetto a Milinkovic-Savic.

Nella ripresa la bravura del Milan in vantaggio di due gol è quella di essere sceso in campo con una buona intensità da subito per chiudere i conti. Loftus-Cheek sfruttando la sua forza fisica ha sfiorato la rete in un paio di occasioni, così come Pulisic e Reijnders imbeccato da Leao. Prima della deviazione dell'olandese però Schuurs ha atterrato il nuovo numero 10 del Milan consegnando a Giroud il secondo rigore della serata, consegnato puntualmente in fondo al sacco per il 4-1 finale che vuole dire 6 punti in due partite. Il massimo, anche se di lavoro per Pioli ce n'è ancora soprattutto nella fase difensiva apparsa ancora piuttosto fragile nelle ripartenze che il Torino ha provato a imbastire soprattutto nel primo tempo. Questione di equilibrio e, sperano i tifosi del Milan, di tempo anche per quello.

--

LE PAGELLE

Pulisic 6,5 - Passa mezz'ora totalmente fuori dal gioco rossonero concentrato sul lato opposto, poi però accende San Siro con la giocata che sblocca il match aprendo e chiudendo l'azione del gol. Protagonista nel palleggio sulla trequarti con qualità, sono due gol in due partite nel nostro campionato.

Leao 7,5 - Non fa gol ma fa tutto il resto. Pioli lo sprona a puntare l'avversario già dai primi minuti ed è lì la chiave del match. Sulla sua fascia ma quello che vuole e come vuole, spesso sbagliando l'ultimo passaggio ma rendendosi sempre pericoloso. In fin dei conti un assist e un rigore procurato.

Hernandez 7 - Juric gli piazza Bellanova a uomo a tutto campo e il francese inizialmente soffre un po' il contesto. Poi capisce che la differenza è molta, prende coraggio e si inventa un gol di rara bellezza.

Schuurs 5 - Segna con una bella girata da centravanti in area, ma il suo ruolo è difendere e - poco supportato da Bellanova e compagni - passa una bruttissima serata contro Leao. Sempre puntato, spesso saltato chiude causando un rigore incauto su Leao.

Bellanova 4,5 - Il ritorno a San Siro dopo pochi mesi è un incubo. Dalla sua parte passano Theo Hernandez e Leao che praticamente fanno quello che vogliono per tutto il primo tempo, compresa l'azione del 3-1 tra loro. In avanti non si vede mai.

--

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 4-1

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6, Thiaw 6,5 (34' st Kjaer sv), Tomori 6, Hernandez 7 (41' st Florenzi sv); Loftus-Cheek 6,5 (21' st Musah 6), Krunic 6, Reijnders 6,5; Pulisic 6,5, Giroud 7 (21' st Okafor 6), Leao 7,5 (21' st Chukwueze 6). A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Pellegrino, Adli, Romero, Pobega, Colombo. All.: Pioli 7.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Schuurs 5, Buongiorno 5,5, Rodriguez 5; Bellanova 4,5 (14' st Lazaro 5,5), Ricci 5,5, Ilic 5 (1' st Linetty 5), Vojvoda 5,5; Vlasic 5, Radonjic 5 (14' st Karamoh 5,5); Sanabria 5,5 (22' Pellegri 5). A disp.: Gemello, Popa, Zima, N'guessan, Bayeye, Ilkhan, Tameze, Gineitis, Linetty. All.: Juric 5.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 33' Pulisic (M), 36' Schuurs (T), 43' rig. Giroud (M), 48' Hernandez (M), 20' st Giroud (M)

Ammoniti: Hernandez, Thiaw (M); Ilic, Milinkovic-Savic, Linetty, all. Juric (T)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Christian Pulisic è diventato il 5° giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Oliver Bierhoff, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli e Jérémy Ménez.

Dal suo esordio in Serie A (agosto 2021), Olivier Giroud è il giocatore del Milan che ha realizzato più gol nella competizione (27 reti per il francese).

Il Milan ha vinto cinque partite di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sette successi consecutivi registrata tra maggio e agosto 2022.

Il Milan ha realizzato almeno tre gol per tre match interni consecutivi in Serie A per la prima volta da luglio 2020 (contro Juventus, Parma e Bologna in quel caso).

Theo Hernandez è uno dei due difensori insieme a Cristiano Biraghi ad aver segnato almeno un gol in ognuna delle ultime cinque stagioni di Serie A.

Olivier Giroud ha segnato sette rigori su sette calciati in Serie A: dal suo esordio nella competizione (2021/22) il francese è il giocatore che ne ha calciati di più tra chi ne ha realizzati il 100% (7/7).

Quattro delle cinque marcature multiple di Olivier Giroud in Serie A sono state realizzate al Meazza, comprese le ultime due contro Sampdoria (tripletta, a maggio 2023) e Torino.

Due degli ultimi tre gol realizzati dal Torino contro il Milan in Serie A sono state segnati da difensori (Djidji nella gara del 30 ottobre 2022 e Schuurs questa sera).

Olivier Giroud è andato a segno in ciascuna delle sue ultime cinque presenze di Serie A, solo una volta in carriera ha trovato il gol in più match consecutivi nei maggiori cinque campionati europei: sei gare di fila tra febbraio e aprile 2015, con l’Arsenal in Premier League.

Il Milan ha segnato almeno tre gol contro il Torino in un match di Serie A per la prima volta da maggio 2021 (7-0 in trasferta in quel caso).

Il Torino ha perso una gara fuori casa in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 (4-2 v Juventus in quel caso).

Il Torino ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 10 gare nella competizione (4V, 4N).

Olivier Giroud ha realizzato quattro gol contro il Torino in Serie A, contro nessuna squadra il giocatore francese ne ha segnati di più nella competizione (quattro anche contro la Sampdoria).

Il MIlan ha realizzato tre gol nella prima frazione di gioco in una gara di Serie A per la prima volta da maggio 2023 (4-2 v Sampdoria in quel caso, sempre al Meazza).