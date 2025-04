Saltato l'appuntamento di Sergio Conceiçao in conferenza stampa: l'allenatore del Milan non parlerà davanti ai giornalisti, anche per rispettare la giornata di lutto nazionale. Nel pomeriggio, la squadra si sposterà con un volo charter a Venezia, dove domani allo stadio "Penzo" affronterà la squadra di mister Di Francesco.