Milan, Musah: "Ecco come Amorim mi ha convinto a restare"

La rinascita di Yunus Musah porta la firma di Ruben Amorim. Dopo un periodo complicato e la delusione per la mancata convocazione al Mondiale, il centrocampista ha ritrovato centralità nel progetto del Milan e la maglia della nazionale statunitense. In un'intervista rilasciata a Espn, il giocatore rossonero ha svelato i dettagli della svolta che ha cambiato la sua carriera negli ultimi mesi: tutto sarebbe partito da un messaggio ricevuto da Amorim prima dell'inizio del pre-campionato, in cui il tecnico portoghese lo informava della volontà di puntare su di lui per la stagione in arrivo: "Pensavo che lo dicesse solo per tenermi legato al club, come fanno altri allenatori. Ma in realtà, durante la preparazione pre-campionato, ho visto che giocavo molto, che mi parlava spesso e che era vero. E ho iniziato la stagione, ho giocato molti minuti, molte partite da titolare. E ora, sono tornato in nazionale. Quindi è stato un ottimo inizio di stagione, con gli allenatori che credono di nuovo in me. Come giocatore, è quello che vuoi davvero: allenatori che credono in te e ti lasciano giocare".
Proprio grazie all'ottimo inizio di stagione con il Milan, anche Mauricio Pochettino è tornato a credere nel suo giocatore, richiamandolo in nazionale dopo l'esclusione dalle liste per i Mondiali. Ai microfoni di Espn, Musah ha parlato della sua estate lontana dal calcio: "Non aver partecipato ai Mondiali è stato difficile, e con il passare della stagione me ne sono reso conto perché non venivo convocato per i raduni e non giocavo nemmeno con l'Atalanta. Quindi sì, sembrava che per me sarebbe stata una vacanza estiva. Non ero sui social media. Non usavo molto il telefono. Ero semplicemente fuori con la gente del posto in Ghana e a Zanzibar a godermi l'estate. E poi, nell'ultima settimana di vacanza, ho iniziato ad allenarmi un po' per prepararmi al ritiro pre-campionato a Milano".