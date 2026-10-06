Milan, Musah: "Ecco come Amorim mi ha convinto a restare"

La rinascita di Yunus Musah porta la firma di Ruben Amorim. Dopo un periodo complicato e la delusione per la mancata convocazione al Mondiale, il centrocampista ha ritrovato centralità nel progetto del Milan e la maglia della nazionale statunitense. In un'intervista rilasciata a Espn, il giocatore rossonero ha svelato i dettagli della svolta che ha cambiato la sua carriera negli ultimi mesi: tutto sarebbe partito da un messaggio ricevuto da Amorim prima dell'inizio del pre-campionato, in cui il tecnico portoghese lo informava della volontà di puntare su di lui per la stagione in arrivo: "Pensavo che lo dicesse solo per tenermi legato al club, come fanno altri allenatori. Ma in realtà, durante la preparazione pre-campionato, ho visto che giocavo molto, che mi parlava spesso e che era vero. E ho iniziato la stagione, ho giocato molti minuti, molte partite da titolare. E ora, sono tornato in nazionale. Quindi è stato un ottimo inizio di stagione, con gli allenatori che credono di nuovo in me. Come giocatore, è quello che vuoi davvero: allenatori che credono in te e ti lasciano giocare".