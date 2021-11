Milan, Maldini: "Squadra competitiva, a gennaio niente mercato. Lavoriamo sui rinnovi"

"Sinceramente la nostra squadra è competitiva, quello di gennaio si dice essere il mercato di riparazionee noi non abbiamo nulla da riparare. I in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente e non credo che faremo qualcosa sinceramente". Parole semplici e chiare: il Milan va bene così e Paolo Maldini lo ribadisce. Piuttosto, invece, va puntellato, risolvendo alcune questioni, come quella dei prolungamenti di contratto (Kessie e non solo): "Siamo sempre lì per i rinnovi - ha continuato il dirigente rossonero intervistato da Sky alla consegna del Golden Foot - ci sono trattative e fin quando c’è tempo c’è speranza".