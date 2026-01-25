Milan, Maignan sul rigore: "Cosa può fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?"

"Siamo venuti qui per vincere, volevamo i tre punti. Abbiamo trovato una squadra tosta e difficile da affrontare in casa loro. Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione di fare gol e l'abbiamo fatto, peccato per il rigore". Così dopo il pari dell'Olimpico l'MVP di Roma-Milan, Mike Maignan, che ha contestato il penalty assegnato ai giallorossi per tocco di mano di Bartesaghi: "Cosa può fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Poteva fischiare pure il secondo su Pulisic".