Milan, Maignan sul rigore: "Cosa può fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?"

25 Gen 2026 - 23:05

"Siamo venuti qui per vincere, volevamo i tre punti. Abbiamo trovato una squadra tosta e difficile da affrontare in casa loro. Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione di fare gol e l'abbiamo fatto, peccato per il rigore". Così dopo il pari dell'Olimpico l'MVP di Roma-Milan, Mike Maignan, che ha contestato il penalty assegnato ai giallorossi per tocco di mano di Bartesaghi: "Cosa può fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Poteva fischiare pure il secondo su Pulisic". 

Ultimi video

01:41
Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

01:49
Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

01:32
Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

01:10
Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

01:16
Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

02:48
Roma-Milan 1-1: gli highlights

Roma-Milan 1-1: gli highlights

03:09
Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

02:08
Gasperini: "Se avessimo perso..."

Gasperini: "Se avessimo perso..."

02:22
Ricci: "Rimpianti? No"

Ricci: "Rimpianti? No"

00:41
Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

01:23
Elmas: "Dobbiamo reagire subito"

Elmas: "Dobbiamo reagire subito"

01:18
Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

00:48
Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

01:42
Inter a due facce

Inter a due facce

01:41
Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:55
Roma, problema al flessore per Koné: esami nelle prossime ore
23:49
Serie A Women: vincono Roma, Inter, Milan e Napoli
23:05
Milan, Maignan sul rigore: "Cosa può fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?"
23:02
Liga, nei posticipi vincono Real Sociedad e Alaves
19:48
Il Napoli ritrova Lukaku dopo 5 mesi, in campo nel finale con la Juve