"Ibra mi dice sempre le cose come stanno, quando vado bene e quando non vado bene. È una persona molto importante per me, mi ha aiutato tanto". Così l'attaccante del Milan Rafa Leao ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita con il Feyenoord in Champions League, dopo le parole di Ibrahimovic che l'ha caricato ieri. "Le sue parole sono importanti perché lui ha giocato, sa cosa significa; spesso invece sento commenti da persone che non hanno mai giocato a calcio", ha aggiunto.