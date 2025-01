Milan, la febbre tormenta ancora Conceiçao: preallertati i due vice in vista della Juve

Da ieri fortemente influenzato, Sergio Conceiçao potrebbe anche non essere in panchina per Milan-Juventus, seconda semifinale della Supercoppa Italiana in programma stasera alle ore 20 a Riad (diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it). A poche ore dall'attesa sfida l'ex tecnico del Porto non ha ancora smaltito la febbre, arrivata ieri a toccare quota 39 come ammesso da lui stesso in conferenza stampa. Il 50enne di Coimbra sembra intenzionato a stringere i denti per essere in panchina, ma in caso di forfait sono pronti a sostituirlo i suoi due vice ossia João Costa e Siramana Dembele.