Milan, la Curva Sud per i più bisognosi: raccolta di cibo e materiale per beneficenza

Sabato 5 febbraio a San Siro si gioca il Derby, la stracittadina d’alta quota tra Inter e Milan, ma non è tutto. La Curva Sud, di fede rossonera, sarà in campo anche per un’altra partita, ovvero il “Derby della solidarietà”. Si tratta di un’iniziativa di beneficenza che coinvolge anche i City Angels, associazione no profit presente in 21 città italiane e tre svizzere che conta circa 600 volontari, di cui più della metà donne. Gli ultras del Milan si ritroveranno prima del big match alle 14.00 presso il Gate 14 dello stadio per consegnare ai volontari della fondazione milanese tutto quello che hanno raccolto nell’ultimo periodo: coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua e prodotti per l’igiene che verranno poi regalati ai senzatetto della metropoli lombarda. Il tutto sarà arricchito anche dalla presenza di alcuni bambini che si cimenteranno in una partita tra baby tifosi milanisti. Inoltre, saranno presenti, in qualità di supporter e testimonial dell’evento, i comici e attori Stefano Chiodaroli e Germano Lanzoni, speaker del Milan durante i match casalinghi.

