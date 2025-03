Milan, Jimenez: "Adoro Conceicao. Theo un esempio"

Alex Jimenez si è raccontato ai canali ufficiali del Milan. Lo spagnolo ex Real Madrid ha affrontato diversi temi tra cui quello dei due allenatori avuti durante questa stagione: "Mi hanno dato entrambi fiducia. Fonseca mi mise in campo in un momento difficile contro il Genoa, il giorno del 125esimo anniversario dalla fondazione del Milan. Per me è stato un momento felice, per il club un po' meno". Poi le parole al miele per l'attuale mister: "Conceicao mi mise subito titolare contro la Juventus e pensai "come può mettermi in campo con tutti i giocatori che ci sono qui?". Invece il Mister mi ha dato fiducia fin dal primo momento. Mi piace troppo come allenatore, per le sue idee e per il suo modo. Lo ringrazio". Poi il ricordo va all'esordio in rossonero e il legame speciale con uno dei senatori dello spogliatoio, Theo Hernandez: "Quello dell'esordio in Serie A è stato uno dei giorni più belli della mia vita e sarò sempre grato a mister Pioli per l'occasione che mi ha dato. Prima della partita col Cagliari ero un po' nervoso sul bus perché già sapevo che sarei partito dal 1'. Nello spogliatoio però mi sono detto di fare quello che so fare e alla fine ho disputato una buon incontro. A fine partita mi ricordo che chiesi la maglia a Theo, lui è il mio idolo e mi sta aiutando tanto con i suoi consigli: è un giocatore top e una persona top".