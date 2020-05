Milan, incubo positivi al Covid-19

CAOS ROSSONERO

Le squadre soni tornate ad allenarsi, ma come da protocollo era necessario sottoporsi ai test per capire se ci fossero o meno positività al Covid-19. Dopo Fiorentina e Sampdoria anche il Milan pare, perché l'indiscrezione non è confermata, abbia dei sospetti positivi che sarebbero in via di accertamento, come riporta Il Corriere dello Sport. Se tutto sarà confermato bisognerà vedere se è alle IgM o IgG. Se, quindi, gli anticorpi sono recenti oppure no.

Intanto, in attesa di rivedereche probabilmente arriverà in questo fine settimana, i rossoneri hanno svolto ieri una doppia seduta nel centro sportivo di. Lavoro esclusivamente individuale e puntato tutto sul recupero fisico conprimo ad arrivare e carico per la ripartenza. Scherzando con i cronisti, il portiere milanista ha detto: "Non mi fanno entrare".Dunque, un gruppo pronto a Milanello agli ordini del tecnicoe un gruppo alla Madonnina per i test sierologici. Oltre a Ibra, manca ancora Franck Kessie bloccato in Costa d'Avorio perché non ci sono voli al momento perperché in Patria è tutto chiuso da ben 10 giorni e sarà difficile anche poter partire nei prossimi giorni.