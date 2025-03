Milan, in estate tour ad Hong Kong: c'è la data dell'amichevole col Liverpool

"AC Milan è lieto di annunciare Hong Kong come una delle destinazioni del Pre-Season Tour 2025 della Prima Squadra maschile". Inizia così il comunicato del club meneghino in merito al programma estivo che vedrà coinvolti Maignan e compagni. "I rossoneri saranno impegnati sabato 26 luglio contro il Liverpool FC nel modernissimo Kai Tak Stadium, in quella che sarà la prima partita del Club ad Hong Kong dal 2004 - si legge -. Hong Kong sarà dunque una delle tappe del Pre-Season Tour nella regione Asia Pacifica, con ulteriori destinazioni che verranno svelate nelle prossime settimane. La sfida contro il Liverpool rientra nel programma dell'Hong Kong Football Festival 2025, evento che vedrà protagonisti AC Milan, Liverpool FC, Arsenal FC e Tottenham Hotspur FC. Il Festival è stato ufficialmente presentato oggi a Hong Kong, durante un evento al quale hanno partecipato istituzioni, VIP, media locali e leggende del calcio dei club coinvolti, tra cui il Vicepresidente Onorario di AC Milan, Franco Baresi".