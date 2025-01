Milan, il messaggio di Cardinale alla squadra: "Speciale"

Dopo il primo trofeo dell'era RedBird Gerry Cardinale, ieri non presente a Riad, ha mandato un messaggio alla squadra tramite il suo advisor Ibrahimovic, come riporta Il Corriere della Sera: "Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento"