Milan, Gonçalo Ramos: "Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre"

15 Set 2026 - 12:38
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© italyphotopress

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"Non sento la pressione di essere il più pagato di sempre del Milan. C'è pressione perché rappresento un grande club, con l'esigenza di vincere e di alzare trofei. Non credo ci sia una pressione più grande di quella. Non c'è tempo per pensare chi sia il giocatore più costoso o il costo di questo o di quello, quello che conta è vincere ogni settimana": lo dice l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos a Uefa Tv. "A fine stagione quello che i nostri tifosi ricorderanno sarà se abbiamo vinto, se siamo campioni, se avremo disputato una buona stagione. Penso che questa sia la cosa più importante", spiega il portoghese. "È impossibile dire di no a un club di queste dimensioni. Sapere che contavano su di me, per me è una delle cose più importanti e mi ha motivato a venire qui", ha poi spiegato al quotidiano portoghese A Bola. 

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