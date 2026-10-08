Milan, giornata di permesso per tre giocatori: ecco di chi si tratta

Il Diavolo è pronto a ripartire in vista della partita con il Sassuolo 

08 Ott 2026 - 16:58
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Riprendono gli allenamenti a Milanello dopo la giornata di riposo di ieri. I giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali stanno tornando a Milano per la preparazione della prima gara dopo la sosta, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Sassuolo domenica alle 18. Il gruppo di Amorim, però, ancora non è al completo, a causa di un giorno di permesso concesso a giocatori dall'allenatore portoghese: si tratta di Modric, Rabiot e Musah. Domani, dopo tre settimane di sosta, Amorim potrà finalmente riabbracciare tutti i suoi giocatori, in vista delle nove partite che attendono il Diavolo nel giro di un mese. 

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