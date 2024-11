Buona notizia in casa Milan in vista della sfida di sabato alla Juventus, Matteo Gabbia è tornato quest’oggi ad allenarsi in gruppo. Il centrale azzurro ha perfettamente smaltito l’infortunio al soleo del polpaccio subito durante la partita di Champions League con il Club Brugge e si candida a una maglia da titolare. Un recupero decisamente fondamentale per Fonseca che, in questo modo, avrà così a disposizione l’intera batteria di centrali.