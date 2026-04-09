Un altro Seedorf per il Milan: chi è Denzel, il figlio di Clarence lanciato da Oddo
Un altro Seedorf per il Milan: chi è Denzel, il figlio di Denzel lanciato da Oddo
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Il destino rossonero di Denzel Seedorf era "segnato" già dalla data di nascita: 25 maggio 2007, appena due giorni dopo la quarta e ultima Champions League vinta da papà Clarence, la seconda con il Milan, quella conquistata ad Atene contro il Liverpool.
Quasi diciannove anni dopo, un altro Seedorf fa il suo esordio con i professionisti con quegli stessi colori, in questo caso con il Milan Futuro guidato da Massimo Oddo. Proprio l'ex compagno del padre ha lanciato Denzel, da subentrato, nella partita di Serie D persa 1-0 sul campo della Real Calepina mercoledì pomeriggio.
Appena 7 minuti in campo, ma abbastanza per iniziare a seguire le orme di papà dopo la trafila nelle giovanili del Milan, dove è arrivato all'età di 12 anni e già allora postava su Instagram video di giocate e assist per i compagni.
Centrocampista anche lui, nella stagione 2024/25 aveva giocato con l'Under 18 rossonera (31 presenze), mentre in quella in corso aveva già raccolto diverse panchine con il Milan Futuro e aspettava solo l'esordio ufficiale. Altra piccola curiosità: Denzel indossava la maglia numero 16, la prima vestita dal padre Clarence nella prima squadra dell'Ajax, quando esordì in Olanda nella stagione 1992/93.
Si tratta del secondo figlio d'arte in squadra in stagione, dopo che il classe 2009 Maximilian Ibrahimovic, ala sinistra, aveva giocato la prima parte di annata con la squadra di Oddo (segnando anche 5 reti), prima di trasferirsi all'Ajax.