Litmanen come LeBron, giocherà con i suoi figli: l’ex Ajax torna in campo a 55 anni
Quattordici anni dopo il ritiro, Il miglior giocatore finlandese di sempre riparte dall'Estonia
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Clamoroso in Estonia. All'età di 55 anni e 14 anni dopo il ritiro ufficiale, l'ex fuoriclasse finlandese Jari Litmanen, simbolo dell’Ajax e protagonista anche con Barcellona e Liverpool, ha deciso di rimettere gli scarpini e unirsi al terzo team del JK Tallinna Kalev, club della città in cui vive ormai da tempo e dove giocano anche i suoi figli, Caro e Bruno. Già lo scorso ottobre Litmanen aveva fatto una comparsa in campo per sopperire a un’emergenza numerica, ma ora il club ha scelto di tesserarlo ufficialmente per tutta la stagione: "All’improvviso avevano pochi giocatori e, dato che mi allenavo già con loro, l’allenatore mi ha chiesto di dare una mano", ha raccontato lo stesso Litmanen, spiegando come sia nata questa nuova, inattesa avventura.
Considerato il più grande calciatore finlandese di sempre, Litmanen ha lasciato un segno indelebile soprattutto ad Amsterdam con la maglia dell'Ajax (255 partite e 133 gol), dove fu grande protagonista della Champions League 1994-1995 vinta in finale contro il Milan. Con la sua nazionale ha collezionato 137 presenze e 32 reti, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.