Litmanen come LeBron, giocherà con i suoi figli: l’ex Ajax torna in campo a 55 anni

Clamoroso in Estonia. All'età di 55 anni e 14 anni dopo il ritiro ufficiale, l'ex fuoriclasse finlandese Jari Litmanen, simbolo dell’Ajax e protagonista anche con Barcellona e Liverpool, ha deciso di rimettere gli scarpini e unirsi al terzo team del JK Tallinna Kalev, club della città in cui vive ormai da tempo e dove giocano anche i suoi figli, Caro e Bruno. Già lo scorso ottobre Litmanen aveva fatto una comparsa in campo per sopperire a un’emergenza numerica, ma ora il club ha scelto di tesserarlo ufficialmente per tutta la stagione: "All’improvviso avevano pochi giocatori e, dato che mi allenavo già con loro, l’allenatore mi ha chiesto di dare una mano", ha raccontato lo stesso Litmanen, spiegando come sia nata questa nuova, inattesa avventura.