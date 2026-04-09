Milan, ricordi Mateta? Stasera sfida la Fiorentina in Conference

La sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina segna il ritorno da titolare di Jean-Philippe Mateta, protagonista del più clamoroso intrigo dell'ultimo mercato invernale. Il francese era stato a un passo dal Milan, con Igli Tare pronto a versare 35 milioni di euro nelle casse del club londinese, ma l'operazione naufragò a pochi metri dal traguardo a causa di un infortunio al ginocchio emerso durante le visite mediche. Dopo aver rifiutato l'intervento chirurgico a favore di una terapia conservativa, Mateta è rientrato gradualmente in campo a marzo, e ora il tecnico Glasner ha confermato la sua presenza dal 1' contro i viola, complici le assenze di Nketiah e dello squalificato Strand Larsen. Mateta non partiva titolare dal 25 gennaio.