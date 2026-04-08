Milan, servono i gol: è caccia al bomber per la prossima stagione, sono cinque i nomi in ballo
Daniele Miceli fa il casting per il futuro centravanti rossonero:"in ballo punte del nostro campionato e"suggestioni estere
La fine della stagione si avvicina, e in casa Milan si intensificano le manovre sul mercato. I rossoneri stanno evidenziando delle chiare difficoltà nel reparto avanzato, e l'obiettivo del ds Tare è quello di consegnare un nuovo attaccante ad Allegri a inizio della prossima stagione. I nomi in ballo sono cinque: Moise Kean, Robert Lewandowski, Mateo Retegui, Nicolas Jackson e Dusan Vlahovic
Kean, ora alla Fiorentina, è un pallino di Allegri: il vero ostacolo è la clausola da 60 milioni di euro da pagare per liberarlo dalla Fiorentina. Il campione polacco è l'idea più suggestiva, ma non manca la concorrenza. E soprattutto c'è da fare i conti con il Barcellona che gli ha comunque proposto un rinnovo di contratto annuale con ingaggio al ribasso.
Retegui, deludente in Nazionale, sarebbe interessato a tornare ma l'ingaggio da 20 milioni di euro è un problema non da poco. Da non scartare anche l'ipotesi Dusan Vlahovic: la Juventus sta spingendo per trattenerlo ma l'intesa economica per il prolungamento è lontano. Attenzione infine a Nicolas Jackson, adesso in prestito al Bayern Monaco ma a che fine stagione tornerà al Chelsea. Un affare da concludere con la formula del prestito e magari con l'inserimento del diritto di riscatto.