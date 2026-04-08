Milan, servono i gol: è caccia al bomber per la prossima stagione, sono cinque i nomi in ballo

La fine della stagione si avvicina, e in casa Milan si intensificano le manovre sul mercato. I rossoneri stanno evidenziando delle chiare difficoltà nel reparto avanzato, e l'obiettivo del ds Tare è quello di consegnare un nuovo attaccante ad Allegri a inizio della prossima stagione. I nomi in ballo sono cinque: Moise Kean, Robert Lewandowski, Mateo Retegui, Nicolas Jackson e Dusan Vlahovic