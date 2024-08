Milan e Inter a caccia del riscatto: grandi assenti Lautaro e Morata

SERIE A

Riprende la Serie A con le milanesi alla ricerca dei tre punti dopo il pareggio all'esordio, in campo anche Udinese-Lazio e Monza-Genoa

Al via oggi la seconda giornata di campionato, tutto è pronto torna la Serie A: fischio d'inizio alle 18:30 con Parma-Milan e Udinese-Lazio. I rossoneri, reduci dal pareggio a San Siro contro il Torino alla prima di campionato, vogliono riscattarsi e cercheranno di portare a casa i tre punti contro la squadra di Pecchia. Pronta una mini-rivoluzione in campo da parte di Fonseca, che vuole stravolgere gli equilibri e trovare la quadra al più presto con i rossoneri. Centrocampo rivisto dunque, con due nuovi titolari e novità anche tra le trequarti e l’area di rigore. Dovrebbero scendere in campo ben cinque nuovi titolari su undici. Ritorna Theo Hernandez sulla fascia sinistra, spazio anche a Reijnders e Musah a centrocampo. In attacco fuori Chukwueze, c'è Pulisic di nuovo a destra. Tra i grandi assenti il neo acquisto Morata, che dopo aver segnato al debutto contro il Toro si è fatto male (partito comunque in trasferta con la squadra), al suo posto l'allenatore schiererà Okafor. La Lazio di Baroni vuole invece confermarsi, dopo la vittoria con il Venezia. Il tecnico si affiderà a Noslin, Castellanos e Zaccagni in attacco. Per l'Udinese assente Sanchez, alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori almeno fin dopo la sosta nazionale.

A seguire alle 20:45 scenderanno in campo Inter-Lecce e Monza-Genoa. I nerazzurri sono a caccia della prima vittoria stagionale dopo il pareggio molto discusso con i rossoblù, prima in casa con il tutto esaurito. Non dovrebbe esserci Lautaro Martinez a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori, l'argentino infatti nella giornata di ieri non si è allenato. Al momento non è ancora chiaro se scenderà in campo ma l'impressione è che Inzaghi non voglia rischiarlo. L'Inter dunque probabilmente giocherà con Thuram e Taremi in attacco, con l'iraneo pronto all'esordio dal primo minuto se Lautaro non dovesse farcela. Altre novità in campo Dumfries e Pavard che prenderanno il posto di Darmian e Bisseck. Nell'altra gara serale si sfideranno due amici di vecchia data, Alessandro Nesta incontrerà di nuovo Alberto Gilardino. Le due squadre arrivano entrambe da un pareggio alla prima stagionale e faranno di tutto strappare i tre punti.